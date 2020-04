Santa Casa de Misericórdia de Sobral recebe doações adquiridas na "live" de Wesley Safadão

Produto essencial em meio a pandemia de Covid-19, 50 caixas de álcool em gel chegaram, nesta terça-feira (28), para abastecer a Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS). A doação de 2 mil litros do produto veio pelo ‘Projeto W Solidário’, campanha idealizada pelo forrozeiro Wesley Safadão.

O material foi adquirido na arrecadação de doações para combater a doença durante transmissão ao vivo do cantor, no último dia 18. “Sempre são bem-vindas atitudes que nos ajudem e motivem a continuarmos prestando uma assistência de qualidade em Sobral e região”, enfatiza o diretor financeiro da Santa Casa, Claudir Accadrolli. Com a pandemia, o preço e fornecimento do produto dificultam a aquisição de álcool em gel no hospital.

Segundo o diretor-geral, Klebson Carvalho, a doação será importante para suprir as necessidades dos profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes atendidos na unidade. “Agradecemos ao Projeto W Solidário por nos proporcionar esperança para lutarmos com empenho nessa pandemia”, ressalta.