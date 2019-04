Saiba qual cidade cearense não registrou acidentes de trânsito em 2019

Não usar celular quando estiver dirigindo, respeitar o limite de velocidade da via e tomar uma distância segura do veículo que está a frente são algumas formas de evitar acidentes de trânsito. Em Aurora, município localizado na região do Cariri, não foi registrada nem uma ocorrência do tipo em 2019.

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (Demutran), os números de acidentes na cidade vêm diminuindo nos últimos anos. Em 2017 foram anotados cinco e em 2018 outros dois sinistros. A baixa na quantidade de casos foi motivada pela realização de trabalhos educativos e de fiscalização, informa o órgão.

"Nós começamos a orientar bastante a população, conscientizando o uso de capacete, sobre a passagem de pedestres, a velocidade em cada via, implantamos mais sinalizações verticais e horizontais, por isso houve a redução", afirma Lanio Silva, diretor do Demutram.

A pasta diz que, hoje, estão circulando em Aurora 1.580 carros e 3.647 motocicletas. O número elevado de veículos faz com que as fiscalizações se tornem mais intensas. Conforme a pasta, a educação faz cada vez mais parte da vida de quem habita o município. O resultado é a segurança para o pedestre, que consegue atravessar as vias tranquilamente, uma vez que agora são respeitados ao fazerem a travessia.