Reunião em terreiro de umbanda 'para expulsar coronavírus' é interrompida pela polícia

Um terreiro de umbanda teve uma reunião interrompida pela Polícia Militar, na noite deste sábado (2), no município de Iguatu, interior do Estado, por descumprir o decreto do Governo do Ceará que proíbe aglomeração de pessoas devido à pandemia de Covid-19. A atividade foi denunciada por vizinhos.

O pai de santo responsável pelo local foi encaminhado à delegacia e, em depoimento afirmou que o grupo se reuniu para "expulsar o novo coronavírus" que estava no corpo de um dos integrantes, de acordo com informações do delegado.

A cidade registra 30 casos de pessoas contaminas e 5 óbitos por coronavírus, conforme dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), na plataforma IntegraSUS, às 17h16 deste sábado (2).

De acordo com o delegado plantonista, Glauber Ferreira, cerca de 30 pessoas estavam no terreiro no momento da chegada dos agentes, por volta das 18 horas.

A polícia registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o homem, por descumprir o isolamento social.