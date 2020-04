Reriutaba registra primeira morte por Covid-19; vítima era um idoso de 72 anos

A primeira morte por Covid-19 no município de Reriutaba, no Ceará, ocorreu nesta sexta-feira (24). O caso foi divulgado pelo prefeito da cidade, Osvaldo Honório Lemos Neto, pelas redes sociais. A vítima era um idoso de 72 anos, morador do distrito de Amanaiara. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Norte, em Sobral, mas não resistiu. O óbito ainda não foi atualizado pela plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

"Infelizmente, uma notícia triste, que a gente não queria tá passando pra vocês, mas é uma realidade", comentou o prefeito.

Segundo dados atualizados até as 9h na plataforma, o Ceará tem 5.320 casos de Covid-19 e 298 mortes em 126 cidades, incluindo Reriutaba. Pelo IntegraSUS, o município aparece com dois casos confirmados, sete em investigação, e sem óbitos.

No entanto, segundo o prefeito, Reriutaba tem três casos confirmados do novo coronavírus, quatro casos suspeitos notificados e dois casos descartados.

Dois testes rápidos foram realizados no município, segundo o prefeito. Ele afirmou, ainda, que está seguindo o protocolo para testar novos possíveis infectados.

"Tem todo um protocolo pra que a gente possa fazer novos testes, porque alguns casos que possam ter se contaminado, a positividade só aparece depois de uns dias. Então a gente tá fazendo todo esse trabalho com as equipes de saúde da região pra que a gente possa fazer novas testagens em pessoas que possam ter tido contato com esse caso positivo, como falei, lá no distrito de Amanaiara", esclareceu Honório Neto.

Ainda segundo o prefeito, é preciso ter calma diante da situação, uma vez que o vírus já se tornou comunitário, ou seja, não se pode mais apontar a origem dos casos positivos.