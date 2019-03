Região Norte tem as maiores chuvas do Ceará em 24 h

O município de Massapê, na Região Norte do Ceará, registrou o maior volume de chuvas do estado entre 7h de sábado (2) e 7h deste domingo (3). De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade teve precipitação de 118,6 mm, seguida de Uruoca, com 118 mm e Viçosa do Ceará com 118. Em Fortaleza, foram registrados 35 mm de precipitação.

Os outros municípios que tiveram grandes volumes de chuva no período foram:

Amontada (Posto: Icarai De Amontada) : 107 mm

Acaraú (Posto: Acarau) : 99,4 mm

Bela Cruz (Posto: Prata) : 95,0 mm

Ipueiras (Posto: Ipueiras) : 89,1 mm

Camocim (Posto: Camocim) : 80 mm

Previsão para domingo (3):

Nebulosidade variável com eventos de chuva no Litoral, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e na região Jaguaribana. Nas demais áreas, há possibilidade de chuvas.

Previsão para segunda-feira (4):

Nebulosidade variável com chuvas isoladas em todo o Ceará.

Previsão para terça-feira (5):

Nebulosidade variável com possibilidade de chuva no Cariri, no Sertão dos Inhamuns, na Ibiapaba e no Litoral. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.

As chuvas estão associadas à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que se encontra próxima à costa norte do Nordeste, conforme análise dos meteorologistas da Funceme.

Já o cenário cenário desfavorável para a ocorrência de chuvas no centro-sul do Ceará, como no Cariri, se deve ao posicionamento do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).