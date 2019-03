Região Metropolitana de Fortaleza concentra as maiores chuvas deste domingo, diz Funceme

Pelo menos 50 cidades cidades do Ceará registraram chuvas entre 7h de sábado (9) e 7h da manhã de domingo (10). Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e foram atualizados às 11h45. Entre as maiores precipitações, destaca-se Itaitinga, localizada na Região Metropolitana, que registrou 90 milímetros.

Destacam-se ainda os municípios de Aquiraz e Maracanaú, também na Grande Fortaleza, com precipitações de 82 mm e 74 mm, respectivamente. Choveu também na Região Norte do Ceará, em Granja (58 mm), e na Região da Ibiapaba, no município de Ipu (44 milímetros).

Dez maiores chuvas por posto no dia:

Itaitinga (Posto Itaitinga) : 90 mm Aquiraz (Posto Sítio Sapucaia Fagundes): 82 mm Maracanaú (Posto Maracanaú) : 74 mm Itaitinga (Posto Seman) : 72,4 mm Pacatuba (Posto Pacatuba) : 58,2 mm Granja (Posto Granja) : 58 mm Eusébio (Posto Eusébio) : 58 mm Pindoretama (Posto Pindoretama) : 52 mm Ipueiras (Posto Ipueiras) : 44 mm Ipu (Posto Ipu): 40 mm

Previsão para os próximos dias

Na previsão para o domingo, todo o litoral do Estado seguirá com condições de precipitações e o sul ganha força devido à atuação de um Cavado de Altos Níveis (CAN), que tende a transformar-se em um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) com posição favorável ao Ceará.

Neste momento, a avaliação dos meteorologistas da Funceme é que a redução prevista se dá pela diminuição da atividade convectiva – que é a condição favorável à formação de nuvens de chuva – da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Já para segunda-feira, a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Vale do Jaguaribe. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva. E na terça, haverá tempo nublado com eventos de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e Vale do Jaguaribe. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.