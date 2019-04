Região da Ibiapaba concentra as maiores chuvas das últimas 24 horas, diz Funceme

Pelo menos 56 cidades cidades do Ceará registraram chuvas entre 7h de terça-feira (16) e 7h da manhã de quarta-feira (17). Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e foram atualizados às 8h45. Entre as maiores precipitações, destaca-se Ibiapina, localizada na Região da Ibiapaba, que registrou 71 milímetros.

Destacam-se ainda os municípios de Apuiarés e Horizonte, com precipitações de 60,6 mm e 52 mm, respectivamente.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(78 postos com chuva de 101 informados)

Ibiapina (Posto: Ibiapina) : 71.0 mm Apuiarés (Posto: Apuiares) : 60.6 mm Horizonte (Posto: Horizonte) : 52.0 mm Ararendá (Posto: Lagoa De Santo Antonio) : 38.0 mm Bela Cruz (Posto: Bela Cruz) : 37.0 mm Caucaia (Posto: Caucaia) : 31.4 mm Quixeramobim (Posto: Sao Miguel) : 30.0 mm São Benedito (Posto: Sao Benedito) : 29.0 mm Ipu (Posto: Flores) : 29.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sede) : 26.0 mm

Previsão para quarta e quinta-feira

O Ceará segue com previsão de nebulosidade variável com eventos de chuva no litoral, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba para esta quarta-feira (17). Nas demais regiões, há possibilidade de chuva. A análise foi realizada na tarde ontem pela Funceme.

Conforme a imagem do satélite GOES-16, das 16h desta terça (16), há nuvens sobre o Ceará. Elas estão associadas à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que se encontra no norte do Nordeste. A atuação deste sistema vem colaborando para uma maior ocorrência de precipitações nas áreas próximas à faixa litorânea.

Ao longo de hoje, a expectativa é que o estado como um todo tenha cobertura variada ao longo de nuvens ao longo do dia e, nas áreas indicadas com eventos de chuva, as precipitações deverão chegar em mais de 50% do território. Nas demais, entre 5% e 20% da área sob previsão. Tais chuvas não serão contínuas.

Já para esta quinta-feira (18), nebulosidade variável com eventos de chuvas no centro-norte. No sul, há possibilidade de chuva.

Situação hídrica

Neste ano, o balanço parcial indica que as chuvas do Ceará já encontram-se em torno da média histórica, que é de 600,7 milímetros entre fevereiro e maio. Os dois primeiros meses da quadra chuvosa ficaram 45% e 15,6% acima da média, respectivamente.

Apesar das precipitações observadas, os açudes do Ceará ainda estão em cenário crítico. Dos 155 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), 78 estão com volume abaixo dos 30%. O Castanhão, maior açude do estado, tem, neste momento, apenas 5,10% da sua capacidade total.