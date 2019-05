Região Centro-Sul tem cenário favorável para receber chuvas nesta terça-feira, diz Funceme

Após o fim de semana de chuvas escassas no Ceará, conforme apontou a previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir desta terça-feira (14), áreas do Centro-Sul do Estado devem apresentar melhores condições.

De acordo com a Funceme, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue mais ao Norte da Região Nordeste e próximo aos estados do Maranhão e do Pará. Esse posicionameto, dificulta a formação de chuvas sobre o Ceará. Além disto, o perfil de umidade sobre, praticamente todo o território do estado, encontra-se seco.

A previsão para esta segunda é de possibilidade de chuva no Litoral Norte e na Serra de Ibiapaba. Nas demais áreas, nebulosidade variável. Já para esta terça, a indicações dos meteorologistas da Funceme é de nebulosidade variável com chuva isolada no Centro-Sul do Estado e possibilidade nas demais.

O cenário de melhoria previsto para amanhã se dá pelo deslocamento de um Cavado de Altos Níveis (CAN), que encontra-se sobre uma área entre o oceano e o leste da Bahia. Os modelos apontam que a borda dele ficará mais próximo ao Ceará, podendo proporcionar precipitações para o centro-sul, incluindo a macrorregião do Cariri.

7 maiores chuvas por posto no dia:

(7 postos com chuva de 45 informados)