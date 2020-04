Reforço na Pandemia: Federal do Cariri antecipa formatura de 37 médicos

Para reforçar o quadro de profissionais no combate ao novo coronavírus, a Universidade Federal do Cariri (UFCA) antecipou a formatura de 37 estudantes do 12ª período do curso de Medicina. A cerimônia aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), com a presença de apenas quatro formandos e representantes da Universidade Federal, primeira instituição pública a antecipar a cerimônia no Ceará. A colação de grau durou em média 40 minutos e seguiu todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Uma Resolução do Ministério da Educação (MEC) permite que estudantes de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia antecipem a formatura, este ano, para ajudar no combate à pandemia. A carga horária dedicada deverá ser computada pelas instituições de ensino para complementar o estágio curricular obrigatório. No Ceará, a Universidade de Fortaleza (Unifor) foi a primeira a adotar o procedimento e graduou 82 alunos da área de saúde, no último dia 14. Outras instituições já se mobilizam para fazer o mesmo.

Regras

Podem colar grau antecipadamente estudantes de Medicina que cumprirem, pelo menos, 75% da carga horária do internato/estágio, e alunos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia no momento em que cursarem a mesma porcentagem do ensino curricular obrigatória de seus cursos. “A medida tem caráter excepcional, valerá enquanto durar a situação de emergência na saúde pública e servirá exclusivamente para atuação no combate ao novo coronavírus”, determina a resolução, publicada em 6 de abril.

Misto de Emoções

“Um misto de tristeza e, em sua maior parte, de alegria”, define a agora médica Ionara Bastos de Morais, natural de Várzea Alegre. “Nenhum de nós havia imaginado que iríamos nos formar em meio a uma pandemia, onde não pudemos nem ao menos compartilhar esse momento com nossos familiares e amigos. Para ser sincera, eu fiquei sem acreditar. Estávamos com o internato suspenso desde 16 de março e até então não sabíamos se íamos voltar ao internato para cumprir dois meses que faltavam ou se íamos ter a colação antecipada. Diante da pandemia, tudo está muito incerto”.

Já o paulista Jorge Custodio Gomes da Silva, de 26 anos, que veio ao Ceará para realizar o sonho, garante que após o momento de “euforia e êxtase pela conquista”, a expectativa é ocupar o mais rápido possível os postos de trabalho disponíveis. “Grande parte (das vagas) foi destinada ao edital do Mais Médicos, mês passado. Esperamos, como alunos formados durante um estado de calamidade de saúde pública, encontrar ambientes com grandes desafios práticos e de manejo da nova doença que assombra o mundo”, ressalta.

“Durante a solenidade, um dos professores comentou que este momento será difícil mas necessário a se enfrentar”, lembra Jorge. A comemoração, por conta da distância, foi por meio digital. “Vídeo chamada, mensagens. Já realizei postagens em redes sociais, as quais pude comemorar”, relata. “Agora, pretendo realizar as provas de seleção para residência no final deste ano. Uma delas é a Residência Médica no Estado do Ceará (Surce), que dá acesso a programas de especialização aqui no Estado. Então, mesmo dando preferência a minha terra natal, sempre digo aos meus amigos para não se surpreenderem se me verem por aqui por mais 2 ou 3 anos”.

Cerimônia

A colação de grau foi realizada no auditório da Faculdade de Medicina, em Barbalha. O evento contou com a presença de apenas quatro então alunos, que representaram os demais por procuração. Rodolfo Jakov, pró-reitor adjunto de graduação, explica que todo o processo caminhou de acordo com o estabelecido juntamente com o curso de Medicina e do Consuni. “Tivemos uma reunião do Consuni, grande representação da Universidade, e corremos para conseguir. Foi até um pedido deles, estudantes. Agora, são 37 médicos aptos a entrarem no combate à pandemia. A maioria, acredito que vai atuar aqui na região. Mais da metade é da região”.

A maioria dos formandos, segundo ele, tinha 82% e 88% das horas no internato. Além disso, só foram contemplados estudantes do último período. “Cada um levou a sua máscara, a sua caneta. O espaço é grande, onde eles ficaram longe uns dos outros”, ressaltou o representante. Cada formando também usou uma caneta individual. “A coordenação fez um levantamento de quem estava apto. Eles preencheram um formulário e mandaram eletronicamente”.

O diretor da Faculdade de Medicina (Famed), professor Cláudio Gleidiston Lima, ressalta que após a publicação do decreto do Governo Federal, a instituição foi uma das primeiras a avaliar a possibilidade de antecipar o processo de colação. “Levamos ao Conuni, que autorizou. Decidimos para colaborar com novos médicos neste momento delicado. Acredito que outras faculdades na região devem seguir”, pontua. Os 37 novos médicos são oriundos de nove estados diferentes: Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Antecipação

Em decisão divulgada nesta segunda-feira (20), a Universidade Federal do Ceará (UFC) também autorizou a antecipação da colação de grau dos cursos de Medicina, dos campi de Fortaleza e Sobral, e de Fisioterapia, em Fortaleza. Neste caso, os estudantes já cumpriram 94% e 80%, respectivamente, da carga horária exigida em seus cursos. A colação deverá ser realizada no dia 7 de maio, com assinatura dos concludentes feitas de forma digital, pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Os estudantes aptos à colação antecipada devem encaminhar a documentação por e-mail à coordenação de seu respectivo curso, até o dia 30 deste mês.