Reforço em meio à pandemia: Cascavel inaugura primeira UPA da cidade após 10 anos de espera

O município de Cascavel, na Grande Fortaleza, inaugurou nesta terça-feira (21), no bairro Espaço Nobre, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Irmã Silveira. O equipamento começou a ser construído há mais de uma década e teve a obra retomada em 2019. Diante da pandemia de Covid-19, a unidade garante um reforço importante no atendimento à população, somando 15 leitos de internação.

Desde a inauguração, já foram feitos 24 atendimentos no período da noite e 73 diurnamente. Atualmente, há um paciente entubado e outro fazendo uso de respirador, enquanto a unidade já transferiu uma paciente idosa para o Hospital São José, em Fortaleza, segundo a Prefeitura de Cascavel.

Dos leitos, seis para adultos, um de isolamento, cinco infantis e três leitos na sala de estabilização, chamada de sala vermelha.

“A unidade teve início em 2009 e quando assumimos já estava abandonada. Em Julho, começamos a trabalhar no equipamento reformando, limpando, ampliando e, com ajuda do Governo do Estado, equipando. Em termos de estrutura, foi com o município”, explica o prefeito da cidade, Tiago Ribeiro. “Desde 2015, o município não recebia mais recursos. Dentro de um planejamento, conseguimos retomar a obra e em 10 meses deixamos disponível a atender à população”.

Atendimento

Com a inauguração e com o suporte de seis médicos plantonistas, três durante o dia e três durante a noite, a UPA já pode receber pacientes. Após a inauguração, uma moradora já recebeu a primeira consulta na unidade, mas nada relacionado ao Covid-19. Os profissionais estão programados para realizar uma média de 225 atendimentos diariamente.

A agilidade na finalização do equipamento faz parte de uma política de ampliação dos leitos no Estado. Neste cenário, o Governo do Estado enviou um total de sete ventiladores pulmonares, dois cardioversores e três eletrocardiógrafos, materiais usados no tratamento de pacientes com a Covid-19. “A ocasião foi muito oportuna devido à crise que estamos tendo, que nos fez antecipar e disponibilizar alguns leitos no tratamento ao coronavírus”, explica o gestor municipal.

Unidade

A UPA recebeu o nome em homenagem à Irmã Silveira, importante religiosa da cidade, famosa por inúmeras obras de caridade e atendimento à população humildade. Além das áreas citadas, a UPA conta com uma sala para medicação adulto com oito poltronas, uma sala para medicação infantil com quatro poltronas e um berço. Também possui uma sala de procedimentos, serviços de Raio X, de laboratório e de farmácia funcionando 24h; sala de classificação de risco; e três consultórios.