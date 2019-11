Recorde nacional de voo planador é registrado na Serra da Ibiapaba

A Serra da Ibiapaba, no Ceará, foi palco de outro recorde nacional na aviação desportiva. Em cerca de 10 horas e 30 minutos, o engenheiro Sergio Andrade e o copiloto, o também engenheiro Silvio Masiero, saíram do Aeroporto de São Benedito em um planador ASH-30Mi e atravessaram mais de mil quilômetros por três municípios cearenses e um piauiense.

Com o feito, a dupla estabeleceu um novo recorde brasileiro. Juntos, sobrevoaram, sem interrupção e com apoio apenas de correntes de ventos, uma distância de 1.100 km em cerca de 10 horas e 30 minutos. O trajeto cortou São Benedito, Campos Sales (na Chapada do Araripe), Granja e União (PI).

Cidade dos Recordes

O recorde anterior também era de Sergio Andrade, registrado no próprio município, em 2018. Na ocasião, em São Benedito, compondo dupla com o engenheiro Itamar Lessa, Sergio atingiu 1.004 km em 10 horas e 21 minutos, fazendo um triângulo com as cidades de Coelho Neto, no Maranhão; Fronteiras, no Piauí; e São Benedito.

O trajeto do voo é conhecido como triângulo FAI (Federação Aeronáutica Internacional), com traçado estabelecido baseado em critérios e proporções.

“No Nordeste, as térmicas são mais fortes e a estação mais longa”, explica Sergio. A Serra da Ibiapaba é referência para praticantes de modalidades como parapentes e asa delta por conta da forte corrente de ventos. Os recordes são reconhecidos pela Comissão de Aerodesporto Brasileira (CAB), representação da FAI no Brasil.