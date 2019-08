Recém-nascido é encontrado em terreno baldio, ao lado de formigueiro, em Boa Viagem

Um menino recém-nascido foi encontrado em um terreno baldio, na manhã desta quinta-feira (8), na cidade de Boa Viagem, interior do estado. A mãe do bebê foi localizada pelos policiais. O Conselho Tutelar acompanha o caso.

Segundo informações da Polícia Militar de Boa Viagem, populares realizaram uma denúncia após perceberem o choro de uma criança. Os policiais foram ao terreno baldio e encontraram o recém-nascido abandonado próximo a um formigueiro.

O bebê foi encaminhado para o Hospital e Casa de Saúde Adília Maria de Lima, em Boa Viagem. De acordo com funcionários do hospital, a criança ainda estava com parte do cordão umbilical. O estado de saúde do menino é estável.

A polícia localizou a mãe da criança. Ela afirmou aos agentes que o parto aconteceu na noite desta quarta-feira (7). A mulher será conduzida a delegacia para prestar esclarecimentos.