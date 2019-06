Radialista e vigilante são picados por jararaca no Jaguaribe

Um radialista e um vigilante foram picados por uma jararaca, na cidade de Jaguaribe, no Vale de Jaguaribe do Ceará. Os casos foram registrados no domingo (16) e segunda-feira (17).

O primeiro atacado foi o radialista Ramon Gomes da Silva de 33 anos. O radialista foi picado enquanto saía da rádio. Ramon Gomes foi socorrido para o Hospital Municipal, porém não havia o soro antiofídico de tratamento para picadas de cobras venenosas na unidade.

O radialista foi transferido para um hospital em Limoeiro do Norte. Na cidade, ele foi medicado e transferido para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Bairro Centro em Fortaleza. O radialista passa bem.

O segundo caso ocorreu com o vigilante Edvaldo Guerreiro da Silva 37 anos. O vigilante trabalhava no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município quando foi picado pela jararaca. Ele foi medicado também em Limoeiro do Norte e passa bem.

IJF é referência estadual no tratamento contra picadas de cobras

A secretária de saúde de Icó, Maria Zuleide Amorim, afirmou que, na região, a unidade de referência para tratamentos de picadas de cobras fica em Limoeiro do Norte. No entanto, a matriz referência para o tratamento de casos graves é o IJF em Fortaleza.

Maria Zuleide explicou também, por meio das redes sociais, que o medicamento específico não é adquirido pela cidade, mais sim, fornecido pelo Ministério da Saúde por meio do Governo do Estado.