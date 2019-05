Quiz: o que você sabe sobre a tradição do Pau da Bandeira?

Uma das maiores festas populares do Ceará ocorre em Barbalha, na região do Cariri, a partir deste sábado (1º), e tem como um dos pontos altos o hasteamento da bandeira do padroeiro do município. A retirada do tronco da árvore que servirá como mastro aconteceu no Sítio Flores, a oito quilômetros da sede da cidade, no último dia 17 de maio.

O tradicional Pau da Bandeira têm passado as últimas semanas em “descanso” para secar, perder líquido, e consequentemente, ficar mais leve. Cerca de 200 carregadores farão parte do cortejo do tronco, no domingo (2), principal data da festa.

A expectativa é que entre 500 a 600 mil pessoas circulem durante os festejos, até o dia 13 de junho. Só no domingo, são esperados 350 mil participantes. Além da programação religiosa, haverá shows de Mano Walter, Xand Avião, Jonas Esticado e Lagosta Bronzeada, bem como outras atrações.

Mas o que o que você sabe sobre a tradição do Pau da Bandeira? Teste seus conhecimentos no quiz abaixo: