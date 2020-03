Quixadá sedia encontro para debater enfrentamento à desertificação no Semiárido

O município de Quixadá, no Sertão Central, receberá neste mês o II Encontro de Iniciativas e Estudos de Combate à Desertificação (EICD 2020). O evento acontece entre 25 e 27 de março, na Faculdade Cisne, e objetiva debater medidas de enfrentamento à desertificação no Semiárido Brasileiro, fenômeno que causa o empobrecimento dos solos comuns em regiões de clima árido e semiárido, como no caso do Ceará.

Durante os três dias de evento, devem ser avaliados os indicadores e ações do Governo Estadual no combate ao fenômeno, além de analisar os municípios atingidos pela desertificação. Também serão abordadas as ações propostas pelo Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN), do Governo Federal.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Programa "identifica os fatores que contribuem para a desertificação e as medidas de ordem prática necessárias ao seu combate e à mitigação dos efeitos da seca". O PAN especifica o papel do Estado, das comunidades locais e dos donos de terra, assim como os recursos disponíveis e necessários para combater o processo.





"Esses programas nacionais devem envolver comunidades locais, organizações não governamentais, setor privado, instituições da sociedade civil e governos locais, trabalhando de maneira conjunta na decisão para formular e executar as ações programadas", explica a Pasta.

Programação

Com a presença de estudiosos e instituições competentes, a programação deve contar com apresentação de oito mesas temáticas e relatos de experiências, trabalhos acadêmicos com temáticas voltadas às bacias hidrográficas e mitigação dos efeitos da desertificação. Em 2010, o Ceará já sediou um evento dessa dimensão.

Na ocasião, Fortaleza recebeu a Conferência Internacional: Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas (ICID 2010).

Neste ano, o Encontro conta com a participação dos Comitês de Bacias Hidrográfica do Coreaú e Banabuiú, Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), instituições de ensino, pesquisa e extensão, e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), além de instituições da sociedade civil locais e regionais, com o apoio da Prefeitura de Quixadá.

Serviço

II Encontro de Iniciativas e Estudos de Combate à Desertificação (EICD 2020)

Data: 25 a 27 de março de 2020

Local: Faculdade Cisne (Av. Dr. Antônio Moreira Magalhães, 453- Jardim Monólitos, Quixadá)

Informações e Inscrições aqui