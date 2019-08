Queimada em vegetação atinge pátio da delegacia de Ipueiras, no interior do Ceará

Carros e motocicletas foram atingidos por um incêndio que teve início em uma área de vegetação na entrada da cidade de Ipueiras, no interior do Ceará, na tarde deste domingo (25). O fogo da queimada se alastrou e alcançou o depósito de veículos da Delegacia de Polícia Civil do município.

Por volta das 13 horas, uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Crateús foi acionada para atender a ocorrência e, até a publicação, continuava no local na tentativa de apagar as chamas.

Não houve feridos e a parte estrutural do prédio não foi atingida, de acordo com o coronel Homero Catunda, responsável pela 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar de Crateús.