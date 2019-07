Quadro da Santa Ceia furtada de capela em Juazeiro do Norte é devolvida aos fiéis

O quadro da Santa Ceia furtada durante o fim de semana da Capela Nossa Senhora Rainha da Paz, em Juazeiro do Norte, foi encontrado na madrugada desta quinta-feira(11). A imagem foi deixada em um terreno de uma casa próxima a capela.

De acordo com Pedro Aurélio, articulador da paróquia, a imagem foi encontrada enrolada em um lençol e dentro de uma sacola. Ele acredita que o suspeito tenha se arrependido após a repercussão do caso na imprensa.

"O circo estava se fechando e essa pessoa preferiu devolver. Graças à Deus está todo mundo em festividade, está todo mundo feliz", disse o articulador Pedro Aurélio.

A imagem tem cerca de 12 anos e representa três momentos Cristão. "São três celebrações feitas por Cristo. Tem a celebração judaica, missa de lava pés e eucarística, explicou a moradora Francisca Leite, responsável pela fundação do quadro.

Ainda segundo Pedro, os fiéis que foram a igreja, no início da manhã desta quinta-feira, puderam ver o quadro da santa ceia no altar.

No dia da ocorrência, o suspeito chegou a colocar no lugar do quadro furtado outras duas imagens para tentar esconder o crime.