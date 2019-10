Projeto oferece gratuitamente mais de mil livros no Crato

Mais de mil livros foram distribuidos pelo projeto Livro na Praça, realizado pelo Instituto Cultural do Cariri, que movimentou a Praça Siqueira Campos na manhã deste sábado (5), no município do Crato.

De acordo com o escritor José Flávio Vieira, organizador do evento, o projeto gira por todo o Brasil há 17 anos, tendo origem em Belo Horizonte. "O intuito é incentivar a leitura. Todo ano, livros novos são lançados e a gente distribui gratuitamente na praça. Mais de 50 mil livros já foram dados ao longo desses 17 anos e quase 300 escritores participaram da ação", afirma.

José Flávio reforça, ainda, que em todas as edições um livro é lançado e distribuído, assim como os outros, já mais antigos. Segundo ele, a intenção do evento é de que lançamentos de escritores caririenses sejam contemplados nas próximas edições, a partir do próximo ano.

A estudante Maria Eduarda, 12, curtiu a ideia. Segundo ela, é uma proposta interessante, pois "quem nao tem dinheiro pra comprar um livro, pode pegar um e aprender coisas novas. Tem que aproveitar", completa.

Não só as crianças, porém, tiram proveito do evento, que busca contemplar todas as idades. A babá Juliana Ferreira foi à praça para acompanhar a irmã Luane Feitosa, de apenas 5 anos, e aproveitou para encontrar uma boa leitura. "Eu acho muito interessante. Tô buscando livro para nós duas, já encontrei um aqui que eu nunca li e vou levar para casa", afirma.