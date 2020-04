Projeto "Máscaras Para Todos" é opção de renda a costureiras e artesãs em Maranguape

Para minimizar os impactos gerados pela pandemia da Covid-19, profissionais autônomos, costureiras e artesãs cadastradas no Núcleo do Trabalho de Maranguape, na Grande Fortaleza, poderão aderir ao Projeto "Máscaras Para Todos", da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social da cidade. Feitas com tecido 100% algodão, o material segue orientações do Ministério da Saúde, que recomenda o uso de máscaras de pano como barreira de propagação do vírus.

Costureira há 11 anos, Socorro Santiago, 39, é uma das mulheres que aderiram à iniciativa. “Geralmente, faço peças para feira, mas por conta da quarentena, todos nós estávamos parados”, lembra. Ela ficou sabendo do projeto na última quarta-feira (1º) e, após isso, já conseguiu confeccionar 500 unidades, em um intervalo de três dias. Diante da oportunidade, convidou o filho, que trabalha com ela na costura, e uma amiga para integrar a equipe.

As máscaras seguem um modelo disponibilizado pela Prefeitura, com uma camada de tecido e tiras para fazer a fixação no rosto do usuário. “O tecido é de algodão com a trama bem fechada, de qualidade!". Além disso, por ser feito de tecido, o material pode ser reutilizado, após a desinfecção: "É só lavar com água quente, sabão, e passar o ferro bem quente. E depois, é só usar novamente”, explica Socorro.

Renda Extra

Com a produção, utilizando tecidos cedidos pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e linha própria, a costureira conseguiu arrecadar R$ 250 pelo seu trabalho. “Esse projeto veio em um bom momento para ajudar a gente que está precisando”, comemora. Agora, espera o próximo pedido para voltar a produzir. “Estou esperando a nova remessa. Eles estão cadastrando novas costureiras também”.

Distribuição

Atualmente, existem 286 profissionais autônomos cadastrados, entre artesãos e costureiras, homens e mulheres A ideia, no entanto, é ampliar a adesão. O valor destinado a cada autônomo é gerado a partir da produção individual, que pode acontecer de duas formas. Caso seja produzido com material cedido pelo Projeto, cada peça sairá por R$ 0,50. Já nos casos em que a artesã ou artesão utilizar os próprios materiais, a unidade da máscara sai por R$ 1,50.

Nesta segunda-feira (6), cerca de 5 mil unidades, que foram embaladas em sacos plásticos com informações de como usá-las, foram entregues aos maranguapenses. As máscaras foram distribuídas em bancos, lotéricas, mercados e no Centro de Referência da Assistência Social. Das 5 mil máscaras, 2 mil foram confeccionadas pelas costureiras do projeto. As outras 3 mil foram arrecadadas pela Prefeitura a partir da doação da Feminise Lingerie, loja de roupas femininas que atua no Ceará.

Costureiras e artesãs que desejam participar do Projeto "Máscaras Para Todos" e garantir uma renda extra, podem entrar em contato com o Núcleo do Trabalho de Maranguape, pelo telefone (85) 98955.8418.