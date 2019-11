Projeto entrega mais de 3 toneladas de grãos para 155 mil agricultores até fevereiro de 2020 no CE

Até fevereiro de 2020, a 33ª edição do Projeto Hora de Plantar vai distribuir 3,1 toneladas de sementes para 155 mil agricultores familiares do Ceará. O lançamento do projeto acontece nesta quarta-feira (20), no município de Crateús, a 350 km de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), a edição 2019/2020 vai entregar ainda 5 mil m3 de maniva (folha moída) de mandioca, 4,5 milhões de raquetes de palma forrageira e 620.500 mudas frutíferas, de caju anão precoce e de mudas de essências florestais e nativas. O investimento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) é de R$ 17,2 milhões.

Até dezembro deste ano, a expectativa é que os armazéns que ficam nas cidades de Barbalha, Milagres, Iguatu, Tauá e Crateús já estejam abastecidos.