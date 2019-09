Projeto Caminhão do Cidadão deve atender mais de mil pessoas só na primeira semana de setembro

O Projeto Caminhão do Cidadão deve fechar o balanço desta semana com, pelo menos, 1.360 atendimentos em Municípios do interior do Estado. Os equipamentos (quatro carretas e um ônibus) percorrem as regiões levando serviços diversos e realizando a emissão de documentos. Durante todo o mês de setembro, a expectativa é que 30 cidades sejam contempladas com o Projeto.

Os próprios municípios são os responsáveis por pedir a presença do equipamento, que emite 1ª e 2ª vias de RG, 1ª via do CPF, certidão de antecedentes criminais, além de atualizar dados cadastrais junto à Receita Federal. O caminhão fica na cidade de Morrinhos até amanhã (6), mesma data em que o serviço fica disponível para os moradores de Morada Nova e Aiuaba. O Caminhão fica parado de 8 às 16 horas e, por dia, disponibiliza 80 fichas de atendimento.

Na próxima semana, entre os dias 9 e 13, o Projeto chega às cidades de Santana do Cariri, Barreira, Chorozinho, Tamboril e Reriutaba.

Caminhão do Cidadão

O Projeto é da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) e tem o objetivo de levar serviços de Cidadania às pessoas que mais precisam, atendendo centenas de comunidades em todo o Estado. Em 2018, o equipamento móvel passou por 69 Municípios e emitiu um total de 16.927 documentos, sendo 10.465 carteiras de identidade, 6.459 CPFs e três certidões de antecedentes criminais.