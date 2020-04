Profissionais da Saúde de Barbalha realizam campanha de conscientização contra a Covid-19

Com o grande número de pessoas ainda nas ruas, desrespeitando o isolamento social, a Secretaria de Saúde de Barbalha recrutou seus profissionais de saúde, que não estão na linha de frente no combate a Covid-19, para realizarem uma campanha de conscientização. Fisioterapeutas, psicólogos, odontólogos, entre outros, estão visitando pontos de aglomeração para conversar com a população.

Segundo a secretária de Saúde, Pollyanna Callou, já foi colocado carro de som para orientar os moradores a ficarem em casa e, além disso, quatro equipes de manhã e mais quatro equipes pela tarde, fazem trabalho de fiscalização, educação e orientação. “Não pode continuar do jeito que está”, enfatizou.

O odontólogo Murilo Filgueiras foi um dos profissionais que está participando da campanha de conscientização. “Após as barreiras nas estradas, foi detectada uma necessidade de se dirigir aos bancos, às lotéricas, para manter o distanciamento e passar maiores informações”, explica. Nestes estabelecimentos, são monitorados a distância mínima entre as filas de 1,5m.

A campanha reúne todos os profissionais das unidades básicas de saúde (UBS) que não estão realizando atendimento, neste momento, nestes equipamentos. “Além do distanciamento, reforçamos que não haja o toque das mãos em paredes e objetos para que não ocorra essa transmissão desenfreada”, reforça Murilo.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Saúde de Barbalha também está convocando os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo do Município, regido pelo edital nº 02/2019. As vagas incluem dentista, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, psiquiatra, nutricionista.

Em situação excepcional, a pasta dispensou a apresentação do atestado médico de saúde física e mental, assim como a certidão de antecedentes criminais. A apresentação deve acontecer, de segunda a sexta-feira, na sede da Secretaria, de 8h às 17h. O prazo se vence no próximo dia 10.