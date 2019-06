Professora de Caririaçu é afastada após filmar agressões entre alunos

A Secretaria da Educação de Caririaçu, no interior do Ceará, afastou uma professora suspeita de ter filmado agressões entre crianças dentro de sala de aula. A suspensão da servidora foi solicitada pela Procuradoria do município, que deve instaurar um processo administrativo para investigar a sua conduta.

No vídeo compartilhado em redes sociais, uma criança aparece sendo pisoteada por outros alunos. Um dos envolvidos chega a pular em cima do menino que está no chão. As cenas foram registradas na última quinta-feira (6), na Escola de Ensino Fundamental Julita Farias, no bairro Paraíso.

"Tão logo o incidente ocorreu, a Secretaria de Educação tomou ciência imediata e providenciou o afastamento cautelar de sala de aula da professora, encaminhando comunicação à Secretaria de Administração do município, a fim de instaurar processo administrativo", informou.

Ainda conforme a pasta, a profissional pode sofrer “penalidades administrativas” caso o desvio funcional seja constatado. Já a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso.