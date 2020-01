Produtores de algodão de Quixeramobim e Barbalha recebem formação técnica a partir desta quarta (29)

Os produtores de algodão de Quixeramobim, no Sertão cearense, e Barbalha, no Cariri, receberão nesta quarta-feira (29) e quinta-feira (30), respectivamente, o curso técnico “Aspectos Gerais sobre o Cultivo do Algodoeiro”. A capacitação acontece de 8h às 17h e faz parte do Programa de Modernização da Cultura do Algodão no Ceará, iniciado em 2018.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no local.

“Durante os cursos e oficinas iremos repassar informações sobre as novas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa Algodão, com sementes mais resistentes”, ressalta Euvaldo Bringel, coordenador do Programa de Modernização. O representante lembra, ainda, que o Ceará é o terceiro maior polo consumir de algodão do Brasil.

O curso é promovido pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), Ministério da Agricultura, Embrapa e Banco do Nordeste. Em 2020, as três regiões do Estado com maior potencial de cultivo da cultura (Sul, Central e Jaguaribana) também receberão a formação, com data a ser divulgada.

“Aqui no Estado existem grandes indústrias têxteis e a comercialização do algodão é garantida. Sem falar nas condições favoráveis que temos para produzir o algodão, com sol e luminosidade necessários”, garante Euvaldo.

Programa de Modernização

O Programa de Modernização da Cultura do Algodão no Ceará começou em 2018 com um aporte de R$ 1,8 milhão do Governo do Estado. O objetivo da iniciativa é introduzir novas tecnologias de produção do algodão, atendendo às necessidades da indústria têxtil local e gerando emprego e renda no meio rural cearense.

As ações ocorrem até 2022, divididas em cinco fases. Na primeira fase, produtores de Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu, municípios do Sertão Central receberam a formação, que serviu como experiência piloto.

Serviço

Quixeramobim:

Data: 29 de janeiro (quarta-feira);

Hora: 8h às 17h;

Local: Auditório da FATEC.

Barbalha:

Data: 30 de janeiro (quinta-feira)

Hora: 8h às 17h;

Local: Embrapa Algodão.