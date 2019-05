PRF apreende carretas com 80 metros cúbicos de madeira irregular em Sobral

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) apreendeu nesta terça-feira (7) 80 metros cúbicos de madeira sendo transportada em duas carretas de forma ilegal, no município de Sobral, na Região Norte do Estado.

A PRF-CE afirmou para o Sistema Verdes Mares que a madeira vinha do estado do Pará e tinha como destino o Rio Grande do Norte. A carga está presa porque a licença era inválida, já que excedeu o limite permitido. Segundo a PRF, isso configura crime ambiental.

A PRF afirmou que acionou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para dar um destino à carga. Os motoristas foram liberados após assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para comparecer ao judiciário quando forem solicitados. O caminhão e a carga de madeira ficaram retidos no pátio do posto de fiscalização da PRF.

Atropelamento com morte em Barro

A PRF-CE registrou nesta terça-feira (7) quatro acidentes com uma morte nas rodovias federais do Ceará. Três pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu no município de Barro, na Região Sul do Estado.



Um pedestre tentou atravessar a rodovia BR-116 quando foi atingido por um veículo. Segundo a perícia, trata-se de um senhor com barba e cabelo grisalhos, pele clara e estatura mediana. Veículo envolvido também não foi identificado.