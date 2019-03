Previsão é de chuva em todo o Estado para o dia de São José

Para o sertanejo, o dia de São José, padroeiro do Ceará, é crucial para a quadra invernosa. Diz a crença popular que se chover amanhã, dia 19 de março, o inverno tende a ser próspero e a colheita no campo, farta. A ciência, no entanto, não compactua com esta crescença. Segundo especialistas, não há relação entre as chuvas da quadra invernosa e o di do Padroeiro cearenses.

A opinião dividida entre céticos e crentes, no entanto, se une quanto a importância da chuva, seja lá em qual dia for. Para amanha, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), prevê céu nublado com eventos de chuva em todo o Ceará. As chuvas tendem a ser mais intensas do que fora registrado entre as 7 horas de domingo e 7 horas de hoje, quando o órgão observou eventos pluviométricos em apenas 46 dos 184 municípios do Estado.

A proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é que deve proporcionar a ocorrência de chuvas no Estado.

“Apesar do cenário propício para chuvas em todas as regiões Estado, a previsão não indica que choverá em todos os municípios. Porém, de maneira geral, chuvas expressivas devem ocorrer entre hoje e amanhã”, reforça o meteorologista da Funceme, Raul Fritz.

A região do Cariri, que historicamente costuma apresentar boas chuvas, segue com índices abaixo da média. Nas últimas 24 horas, choveu apenas em Santana do Cariri (5 mm). O maior volume do dia foi apontado na cidade de Moraújo, 56 milímetros.