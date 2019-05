Previsão da Funceme é de chuvas reduzidas para o fim de semana

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para o fim de semana é de chuvas reduzidas em todo o Ceará. Segundo a Funceme, o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de precipitações durante este período do ano, é desfavorável a chuvas.

“Isso se deve, principalmente, pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que está confluindo mais ao norte, junto ao Maranhão e ao Pará, o que dificulta a formação de chuvas com maior abrangência e intensidade”, explicou Raul Fritz, meteorologista da Funceme.

A previsão para o sábado (11), é de céu claro, principalmente nas áreas mais ao Sul do Estado. A previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva no Litoral, na Região da Ibiapaba e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, haverá nebulosidade variável.

Já na previsão para domingo (12), o cenário melhora levemente e a indicação é de nebulosidade variável com eventos de chuva no Centro-Norte. Na Região Centro-Sul, possibilidade de chuva. Porém, de forma geral, as precipitações deverão ficar concentradas mais no centro-norte do Estado, ou seja, na macrorregião do Cariri, por exemplo, a tendência é de apenas possibilidade.