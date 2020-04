Prevenção na pandemia: Regional Norte imuniza crianças contra doenças respiratórias graves em Sobral

Estratégia usada para evitar doenças respiratórias graves em crianças, o Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, potencializou a imunização de bebês contra o vírus sincicial respiratório. O organismo causa uma infecção grave capaz de afetar os pulmões e os brônquios do paciente. A medida atende, também, recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que pediu o reforço nesta aplicação como estratégia importante em meio a pandemia.

Cerca de 80 crianças estão recebendo doses do medicamento, que protege o bebê contra o vírus ao longo da quadra chuvosa (fevereiro a março). O ciclo de aplicação começou em fevereiro e segue até julho. Prematuros infectados no primeiro ano de vida geralmente desenvolvem bronquiolite aguda e pneumonia. Já nos prematuras com doença pulmonar crônica ou cardíaca congênita, o vírus pode piorar o quadro e ocasionar a internação da criança.

“Descartamos a possibilidade de ela ser internada e, com isso, de adquirir outras doenças”, explica a coordenadora de enfermagem da Neonatologia do HRN, Cristiane Lemos. “A palivizumab (anticorpo utilizado) é uma estratégia que tem que ser fortalecida e funciona semelhante à vacina da H1N1, mas é um medicamento melhorado. Enquanto a vacina da H1N1 ajuda o corpo a desenvolver a imunidade, a palivizumab já aplica a imunidade pronta”.

O HRN foi o primeiro hospital do Sistema Único de Saúde (SUS) no interior do Ceará a contar com a medicação. Este é o segundo ano seguido que a imunização é feita. Em 2019, mais de 70 crianças da região Norte foram imunizadas.

Força-tarefa

Para evitar aglomerações, as doses do medicamento estão sendo aplicadas nesta segunda-feira (27) e amanhã (28), em horários previamente agendados pelo Hospital Regional. O público-alvo para aplicações são bebês prematuros nascidos com menos de 29 semanas e que tenham menos de um ano de idade, além de crianças menores de dois anos com doença pulmonar crônica ou doença cardíaca congênita.

A pequena Maria Teresa, de 2 anos, foi imunizada pela segunda vez. Ela tem uma doença cardíaca congênita e chegou a receber as primeiras doses em Fortaleza, apesar da família residir em Massapê, município 18 km distante de Sobral. “Desde o mês passado estamos vindo por hora marcada. A segurança é total, protege a gente, os nossos filhos e as profissionais que vão nos atender”, ressalta Jaqueline Gomes Pessoa, 42, mãe da menina.

Ela ressalta que antes da vacina a filha gripava com facilidade.

Serviço

Um médico precisa fazer a indicação da palivizumab. Após isso, os pais ou responsáveis serão orientados pelas secretarias de saúde municipais sobre o acesso ao serviço no Hospital Regional Norte. Antes de ir à unidade, é recomendado entrar em contato para agendar a aplicação. Também será necessário apresentar a seguinte documentação na recepção do hospital:

- Cartão SUS (cópia);

- Comprovante de residência (cópia);

- Certidão de Nascimento (cópia);

- CPF da mãe (cópia);

- RG da mãe (cópia);

- Relatório de alta (2 cópias);

- Relatório Médico (2 cópias);

- Receita médica do palivizumabe (2 cópias); e

- Solicitação do palivizumabe (2 cópias).

Informações

Neonatologia do HRN: (88) 3677-9300

Cuidados básicos para evitar infecções respiratórias:

- Manter a higiene pessoal (lavar as mãos com frequência);

- Manter a amamentação;

- Ficar longe de fumaça de cigarro; e

- Evitar locais fechados e contato com pessoas gripadas.