Prefeitura de Quixeramobim abre seleção para preencher 445 vagas; salários chegam a R$ 12 mil

A Prefeitura de Quixeramobim está com seleção pública aberta oferecendo 445 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 998 a R$ 12 mil, e as inscrições ocorrem pela internet até o próximo dia 11 de julho.

As taxas de inscrições são de R$ 80,00 para as funções de nível médio e médio/técnico e R$ 110,00 para as funções de nível superior.

As provas estão previstas para ocorrer no dia 4 de agosto. A seleção tem validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período. Outras informações podem ser acessadas no edital.

Cargos de nível médio:

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar Laboratorial de Análise Clínica

Auxiliar Operacional nos Serviços de Saúde

Cuidador Social

Entrevistador Social

Facilitador Social (Dança e Música)

Intérprete de Libras

Monitor de Educação

Operador de Computador

Orientador Social

Cuidador

Recepcionista em Serviço Saúde

Supervisor de Cadastro

Técnico de Nível Médio

Cargos de nível técnico:

Técnico de Enfermagem

Técnico de Imobilização Ortopédica

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico em Saúde Bucal

Cargos de nível superior: