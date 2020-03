Prefeitura de Croatá suspende aulas e festa de aniversário do município por prevenção ao coronavírus

Como medida de prevenção ao novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Croatá publicou, nesta sexta-feira (13), um decreto pelo qual suspende diversas atividades que envolvam aglomeração de pessoas no município.

Suspensão de aulas nas escolas municipais, proibição de festas em alusão ao aniversário de 32 anos de emancipação do município e turnos reduzidos de trabalho nas repartições públicas até 29 de março estão entre as medidas adotadas.

Conforme documento publicado nesta sexta-feira (13), as ações fazem parte de um plano de contingência para enfrentamento da pandemia do Covid-19 e também atendendo a uma recomendação do Ministério da Saúde para a antecipação das férias escolares.

O decreto recomenda ainda que viajantes que chegarem na cidade vindos de outro municípios ou estados realizem o preenchimento de um formulário que será disponibilizado pela Vigilância Sanitária Municipal aos passageiros. As repartições públicas ligadas à administração municipal vão fucionar apenas um turno, de 8h as 12h.

Confira lista de suspensões válidas até 29 de março: