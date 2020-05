Prefeitura de Assaré instala 20 totens de álcool em gel em locais estratégicos do Município

A Prefeitura de Assaré, na região do Cariri, instalou, ontem (13), 20 totens com álcool em gel 70%, em pontos estratégicos do Município para ajudar na prevenção à covid-19. As unidades foram colocadas em locais de movimentação, como o Hospital Municipal Nossa Senhora das Dores, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), o Centro Social Maria de Jesus Oliveira, a sede do poder municipal e dez unidades básicas de Saúde.

Os equipamentos possuem um sistema de dispensação do produto que deve ser acionado na base, com ajuda dos pés, evitando contato pelas mãos. Assim, o usuário pode acessar o totem de forma totalmente segura.

A secretária de Saúde de Assaré, Roberta Almeida, reforça que, em meio à pandemia da covid-19, a lavagem correta das mãos é uma das principais recomendações das autoridades de saúde, junto com o uso de equipamentos de proteção individual, como as máscaras de tecidos ou descartáveis.

Ela lembra ainda que a principal recomendação é que a população fique em casa, para evitar proliferação do vírus. “Se for necessário ir às ruas, é importante o uso de máscaras de proteção”, enfatiza Roberta.

A aquisição dos totens é apenas umas ações implementadas pela gestão municipal para evitar que a doença se espalhe no município. A Prefeitura realiza barreiras sanitárias, orientando o uso da máscara e fazendo a medição da temperatura corporal. Além disso, adotou medidas restritivas a entrada de pessoas não residentes na cidade.

Também está sendo feita a desinfecção das ruas, praças, na sede e distritos, bancos, supermercados, lotéricas e outros locais de aglomeração. Equipes formadas por funcionários de várias secretarias distribuem máscaras e orientam as pessoas nas filas.

“Estamos trabalhando acima do nosso limite para nos livrarmos dessa terrível doença. Esperamos que cada um faça a sua parte, como o isolamento e o uso da máscara”, enfatizou o prefeito Evanderto Almeida.

Até agora, Assaré registrou apenas um caso da covid-19 e este único paciente, um homem com cardiopatia, acabou falecendo, no último dia 29 de abril, no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Não há outros casos suspeitos ou confirmados. Seis pessoas tiveram diagnóstico descartado para a doença.