Prefeitura de Araripe instala lavatórios em praça da cidade

A Secretaria de Infraestrutura de Araripe, na região do Cariri, instalou dois lavatórios na Praça Raimundo Elesbão, no Centro da Cidade. O local foi escolhido por concentrar a maior movimentação, estando próxima da agência da Caixa Econômica Federal e das principais farmácias do Município. Os equipamentos contam com água e sabonete líquido disponíveis para os moradores lavarem suas mãos.

A medida foi tomada após a formação de grandes filas para receber o auxílio emergencial, disponibilizado pelo Governo Federal durante a pandemia de Covid-19. Lá, há um caso confirmado da doença, um paciente recuperado e outros 16 foram descartados.

Desde o último dia 21, em Araripe, vigora um decreto que exige o uso de máscara por todos os trabalhadores de serviços essenciais. Além disso, a medida obriga a oferta de álcool 70% para funcionários e clientes, responsabiliza os estabelecimentos pela organização de filas e disponibilização de horário exclusivo para atendimento de pessoas do grupo de risco em agências bancárias.

Além dessa medida, a Secretaria de Saúde do Município ampliou o horário de funcionamento das equipes de Saúde da Família e instalou uma unidade ao lado do estádio municipal, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Os profissionais realizam consultas médicas e de enfermagem, aferição de pressão arterial e sinais vitais, pré-natal, imunização, entrega de medicamentos e pequenos procedimentos cirúrgicos como suturas e curativos.