Prefeitura de Aiuaba anuncia concurso para Agente de Trânsito

A Prefeitura de Aiuaba divulgou concurso público com 15 vagas para Agentes de Trânsito. O requisito mínimo para participar é possuir ensino médio completo e carteira de habilitação nas categorias A e B. As inscrições seguem até o dia 7 de agosto. Para participar, o candidato deverá pagar uma taxa no valor de R$ 80. A prova está prevista para acontecer no dia 8 de setembro de 2019.

As vagas são destinadas ao preenchimento do cadastro reserva de Aiauba, município localizado a 435 km da capital cearense. A carga horária corresponde a 200h mensais e o salário no valor de R$ 998,00. A prova será objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específico.