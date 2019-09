Prefeito denuncia que teve celular clonado por golpista que passou a pedir dinheiro a contatos dele

O prefeito Marcelo Ferreira Machado (SD), do município de Crateús, a 350 km de Fortaleza, denunciou à polícia que teve o aparelho celular clonado por um golpista. O crime foi percebido pelo gestor municipal nesta segunda-feira (16).

O prefeito de Crateús explicou, por meio de nota, que foi surpreendido na noite de segunda com o alerta de amigos e secretários da gestão que começaram a receber mensagens via WhatsApp pedindo para que eles fizessem depósitos transações bancárias para diversas contas em valores que iam até R$ 2 mil.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que recebeu a denúncia acerca da invasão de informações, registrada contra o celular do prefeito da cidade. Segundo a polícia, o caso está sob investigações da Delegacia Regional de Crateús. O órgão reforçou que o gestor municipal foi orientado sobre como se prevenir de outras ações criminosas.

Investigações

A assessoria de imprensa da prefeitura afirmou que, quando soube do ocorrido, noticiou o golpe por meio das redes sociais.

O prefeito Marcelo Machado lamentou o fato e disse que "todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas no intuito de tentar identificar a autoria".

Ainda segundo a assessoria da prefeitura, o número já foi encaminhado para a operadora de telefonia fazer o cancelamento da linha. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Regional de Crateús, que investiga o caso.