Prazo para pedidos de sementes do Hora de Plantar termina neste domingo (30)

Agricultores familiares cearenses têm até o próximo domingo (30) para fazer o pedido para receber sementes do Programa de Distribuição de Sementes Hora de Plantar, do Governo do Ceará. A expectativa é que o programa atenda 155 mil agricultores familiares com cerca de 3 mil toneladas de sementes e 600 mil mudas frutíferas. O número pode aumentar caso as solicitações sejam ampliadas. O agricultor que recebeu o benefício em 2019 não precisa atualizar as informações, já que o governo repetirá os beneficiários do último ano.

O presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), Antônio Amorim, avalia que a política se torna ainda mais importante para os agricultores que enfrentam problemas financeiros durante a pandemia. “Nossos técnicos e gerentes estão atendendo via site, email, telefones celulares, para que não haja prejuízo nenhum para os agricultores. É importante informar-se com um agente da Ematerce no seu município e apresentar sua demanda de sementes”, destaca.

Hora de Plantar

Ano passado, na 33ª edição, o Hora de Plantar atendeu 155 mil agricultores com 3.140 toneladas de sementes, 5 mil metros cúbicos de maniva de mandioca, 4,5 milhões de raquetes de palma forrageira e 620.500 mudas frutíferas de caju anão precoce e de mudas essências florestais e nativas. Segundo a Ematerce, entre novembro e fevereiro deste ano, o programa já investiu R$ 18 milhões via Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Para atualização dos dados, o produtor deve entrar em contato com a Ematerce pelos canais oficiais do órgão. Um técnico estará disponível de segunda a sexta, em horário comercial, para tirar as dúvidas e realizar o cadastro. A Empresa recomenda que o agricultor procure contato com o técnico mais próximo de sua região via telefone ou aplicativo de mensagem. Os contatos estão disponíveis no site da Ematerce.