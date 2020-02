Potengi tem chuvas de 115 milímetros; mais de 50 municípios registram precipitações

As chuvas atingiram mais de 50 municípios cearenses entre as 7h desta sexta-feira (14) e as 7h deste sábado (15), segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizados até as 9h deste sábado. Potengi, com precipitações de 115 milímetros, foi o município com a maior precipitação do período.

Ipaumirim (75.4 mm); Altaneira (58.0 mm); Barro (47.5 mm); Cedro (38.0 mm); Baixio (36.0 mm); Santa Quitéria (32.8 mm) e Campos Sales (31.6 mm) estão entre as 10 maiores chuvas registradas até a manhã deste sábado.

Fim de semana

Para todo o fim de semana, a previsão é de “predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na região Jaguaribana. Nas demais regiões, eventos de chuva”, de acordo com a Funceme.

Já na segunda-feira (17), a previsão é de “nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões”.