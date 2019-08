Posto de saúde construído sobre esgoto há 2 anos segue sem funcionar em Boa Viagem

Um Posto de Saúde Familiar (PSF) construído em Boa Viagem, no interior do Estado, segue sem funcionar por ter sido erguido em local insalubre, sobre uma rede de esgoto. A obra do equipamento foi finalizada em 2016, no Bairro de Fátima, com um orçamento de R$ 400 mil. Agora, após identificação da impossibilidade de ser inaugurado nas atuais condições, o PSF depende da construção de uma galeria cujo objetivo é barrar os gases emitidos pela esgoto.

O secretário de Saúde de Boa Viagem, Williams Vaz, afirma que “o Município já tem recursos para os serviços de recuperação do imóvel”. Ele acrescenta que “quando as obras de correção e drenagem forem realizadas as portas serão abertas para à população”. A água do esgoto chega a transbordar e atinge até 30 centímetros nas dependências do prédio.

A previsão de funcionamento, de acordo com a gestão municipal, é para o começo do próximo ano. Ainda segundo a Prefeitura, mais dois postos realizam o atendimento no bairro.

Mesmo com as obras finalizadas em 2016, o PSF não dispunha de nenhum equipamento. Williams destacou, porém, “que os equipamentos já estão sendo licitados”. Atualmente, 13 unidades do Programa Saúde da Família estão funcionando no Município, sendo sete na zona urbana e seis em localidades rurais. A expectativa é que mais três sejam implantadas.