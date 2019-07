População saqueia caminhão incendiado em avenida no município de Massapê

Um caminhão que estava estacionado na avenida Senador Ozires Pontes, em Massapê, foi atingido por um incêndio na noite desta terça-feira (2). O caso aconteceu por volta das 22h30. Como o fogo não atingiu todo o veículo, populares entraram no veículo e saquearam parte da carga.

Foram utilizadas duas viaturas para combater as chamas, conforme o Corpo de Bombeiros de Sobral, que atendeu a occorrência. Testemunhas relataram pequenas explosões no baú do caminhão.

Segundo um morador da cidade, o veículo estava carregado com fraldas descartáveis, cosméticos e produtos de higiene. Parte do material ficou destruída e outra parte foi furtada.

Não há informações sobre feridos ou sobre o que teria causado o fogo.

Outros saques a caminhões

Esta é o segundo furto a veículo de cargas feito por populares no Ceará nesta semana. Na segunda-feira (1º), um caminhão tombou na BR-116, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza com um carregamento de café, que foi saqueado por populares.

Em maio deste ano, após uma colisão entre um caminhão carregado de frango congelado e uma van na BR-222, em Tianguá, pessoas que passavam pelo local saquearam os produtos deixados dentro do veículo.