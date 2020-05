Polícia reforça operação para fiscalizar isolamento social rígido em Sobral e Região Norte

Um reforço policial foi destacado para a Região Norte do Ceará, neste sábado (23), para dar continuidade à operação de fiscalização do cumprimento do decreto estadual para o isolamento social rígido, que segue até 31 de maio em todo o Estado, a fim de conter a propagação do novo coronavírus. Equipes da Polícia Militar executaram a operação em 84 municípios, sendo o principal deles Sobral. Cerca de 70 policiais foram acionados para reforçar o trabalho.

Só no município de Sobral, 22 policiais que estavam de folga foram convocados para compor a operação. A fiscalização deve ocorrer 24 horas, com agentes distribuídos por turnos, até o fim do decreto.

Casos em Sobral

O município tem 1.482 casos da Covid-19 e 36 mortes em consequência da doença, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde. Uma delas ocorreu na madrugada deste sábado (23). A vítima foi Manoel Mardônio Carlos, 60 anos. Ele estava internado há cerca de 15 dias no Hospital Regional Norte, em Sobral, e é irmão da secretaria municipal de Saúde de Sobral, Regina Carvalho.

Ruas do Centro de Sobral foram bloqueadas, entradas e saídas da cidade receberam barreiras sanitárias, com controle do tráfego de veículos. Mas ainda há registro de descumprimento das normas do decreto, que proíbe a abertura do comércio e a circulação de populares para fins não essenciais.

"Estamos aqui na cidade de Sobral pra reforçar o isolamento social pra que a população se conscientize de que coronavírus é uma ameaça real, um inimigo invisível. No mundo todo nós estamos vendo o que tá acontecendo com a população. São vidas que estão se perdendo, e esse decreto se cumprindo muitas pessoas serão salvas e muitas famílias não chorarão seus mortos", disse o coronel Romero Colares, comandante do 3º Comando Regional de Polícia Militar.

Os agentes devem orientar a população sobre as regras do decreto, que proíbe o funcionamento de qualquer atividade formal ou informal que não seja essencial e que venha a aglomerar pessoas. Em caso de resistência, o popular pode ser levado à delegacia.

Entre as atividades essenciais estão serviços de supermercado, farmácia, clínicas da saúde e hospitais, entre outros.

Coronavírus no Ceará

O Ceará teve 2.305 óbitos por Covid-19 e registrou 35.070 casos da doença, de acordo com a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizada às 9h21 deste sábado (23). Fortaleza segue sendo o epicentro da pandemia no Estado, chegando a 19.517 pessoas com a doença e 1.573 mortes.