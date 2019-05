Polícia apreende caminhão com 487 kg de carne transportados de forma irregular em Irauçuba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Irauçuba, no Ceará, no início da manhã deste domingo (5), um caminhão Mercedes Benz que transportava de forma irregular 487 kg de carne. O material foi encontrado no veículo no km 150 da BR 222.

Segundo informações da PRF, o motorista do veículo transportava o material no caminhão sem refrigeração. A carne bovina moída apreendida seria entregue no município de Varjota, no Ceará, a 265 km de Fortaleza.

O motorista, veículo e material apreendido foram encaminhados para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri).