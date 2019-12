PM do Raio e mais 4 pessoas ficam feridos em colisão de carro com ônibus na CE-362, em Sobral

Um policial militar do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, o motorista de um ônibus e 3 passageiros ficaram feridos após colisão do veículo em que o policial dirigia com um ônibus de passageiros na manhã desta terça-feira (31), na localidade de Lisieux, em Sobral.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã, no Km 135 da CE-362. O motorista dormiu ao volante e colidiu de frente com o coletivo, que acabou saindo da pista e vindo a cair em um barranco.

Parte da frente do automóvel ficou totalmente destruída Foto: Arquivo pessoal

O condutor do automóvel, que não teve a identidade divulgada, ficou preso às ferragens e foi socorrido com ferimentos graves para a Santa Casa de Sobral e passa bem. O motorista do ônibus e os três passageiros não ficaram feridos.

Agentes da PRE tirveram que interditar parcialmente o trecho para realizar a remoção dos veículos e logo em seguida liberaram a via.