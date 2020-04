Plataforma auxiliará ensino e aprendizagem de estudantes de Juazeiro durante isolamento social

A Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte (Seduc) desenvolveu uma plataforma de apoio aos estudos domiciliares durante o período de suspensão de aulas, que prorrogado por mais 30 dias pelos governos Municipal e Estadual, por meio de novo decreto. O sistema deve estar no ar a partir da próxima semana.

Segundo o diretor de Tecnologia da Informação (TI), da Secretaria de Administração, José Vanderlan, que desenvolveu a plataforma em parceria com a equipe pedagógica, a ferramenta auxiliará estudantes, pais, professores e a equipe técnica da Seduc e proporcionará maior proximidade com os alunos, permitindo que as escolas acompanhem com mais precisão o resultado do trabalho que já vem sendo realizado.

O sistema, que funciona online, foi desenvolvido com tecnologias que permitem que todos os uusuários tenham um grande aproveitamento em relação a responsividade e acessibilidade, funcionando via navegador em computadores, notebooks, celulares, tablets e Smart TV's, com rapidez e confiabilidade.

Os professores poderão enviar o conteúdo das disciplinas para os alunos, bem como materiais para leitura, exercícios, vídeo aulas, contação de histórias, entre outros. Já os alunos podem utilizar o sistema também para retornar os exercícios realizados para conferência e acompanhamento dos professores.