Pindoretama será palco da 1ª edição do “RunPadura” nesta sexta-feira (15)

Pindoretama, no litoral leste do Estado, recebe nesta sexta-feira (15) a 1ª edição do “RunPadura”, corrida que tem o objetivo de divulgar uma das principais produções do Município: a rapadura. A corrida tem início programado para às 6h, mas os corredores devem estar no local de partida, na Avenida Vale Albino, pelo menos uma hora antes.



Segundo a organização do evento, cerca de 250 participantes estarão divididos em três percursos: de 3km, 5km e 10km; e nas categorias de paratletas, corredores locais, visitantes, professores e crianças. Além da prática saudável, o evento proporcionará a doação de cestas básicas a famílias carentes do Município.



Destaque Nacional

O doce é feito a partir da cana-de-açúcar, que é moída, vira caldo e só depois é transformado na rapadura. Pindoretama possui engenhos distribuídos pela CE-040 que estão entre os mais conhecidos do País. Após a corrida, haverá a distribuição do doce que dá nome ao evento e de outros produtos feitos à base de cana de açúcar.