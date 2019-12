Pescadores de 17 cidades da costa cearense atingidas por óleo começam a receber auxílio na segunda

Cerca de 8.371 pescadores profissionais artesanais do Ceará afetados pelo derramamento de petróleo começam a receber, na segunda-feira (16), o pagamento da 1ª parcela do Auxílio Emergencial Pecuniário no valor de R$ 1.996, pago em duas parcelas de R$ 998. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (13) pela Caixa Econômica Federal.

No Ceará, foram 17 municípios atingidos pelas manchas. Somando-se os outros oito estados do Nordeste, Rio de Janeiro e Espirito Santo, o número de pescadores beneficiados é de 65.983.

O pagamento do auxílio segue o calendário dos benefícios sociais, que programa os saques de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Saques

Para realizar o saque, é necessário levar o cartão social e um documento com foto até a um dos canais da Caixa, como Casas Lotéricas, terminais de atendimento e correspondentes Caixa Aqui. O trabalhador que não tiver o cartão, poderá retirar o benefício em qualquer agência do banco.

Para obter informações referentes aos pagamentos, os beneficiários podem ligar para o telefone 0800-726-0207.

Cronograma de pagamento

Final do NIS/Início do pagamento