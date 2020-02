Um resgate foi realizado por uma equipe da Marinha do Brasil com apoio da Capitania dos Portos do Ceará na noite desta sexta-feira (21) para atender um pescador de 55 anos, natural do Rio Grande do Norte, com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A operação de Busca e Salvamento aconteceu a 644 km de distância de Fortaleza onde foi necessário utilizar o Rebocador de Alto-Mar “Triunfo” e a Aeronave UH-15.

A Operação de Busca e Salvamento contou com equipes de militares da Capitania dos Portos do Ceará, da Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará (EAMCE), e dos equipamentos do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte. A ação foi coordenada pelo Serviço de Busca e Salvamento da Marinha Norte 9 (Salvamar), com o apoio do Salvamar Nordeste.

O profissional, habilitado para pilotar embarcações, recebeu atendimento inicial da equipe médica do Hospital Naval de Natal após passar mal e acionar a equipe da Marinha, ainda no rebocador, até chegar a capacidade de alcance da Aeronave UH-15. Neste sábado (22), o paciente foi encaminhado a um hospital de Fortaleza onde recebe cuidados médicos e é acompanhado de sua família.