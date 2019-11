Pescador de Aquiraz cai no mar e está desaparecido há três dias

Um pescador da Praia do Batoque, em Aquiraz, está desaparecido desde a noite da última quinta-feira (21). Ele estava em uma jangada com outros dois pescadores e, segundo os colegas, caiu no mar após passar mal próximo à borda da embarcação.

Jesus Silva Ribeiro, 42 anos, pesca há cerca de 30 anos na região. É casado e tem três filhos. Pelo relato das testemunhas, Jesus caiu no mar por volta das 22h e, de acordo com a irmã do dono da embarcação, o proprietário teria tentado pular no mar para salvar o amigo, mas foi impedido pelo outro pescador. O dono da jangada disse que estava descansando na parte inferior da jangada quando Jesus caiu.

Os dois pescadores passaram a madrugada da sexta-feira (22) no local do desaparecimento, com lanternas e gritando pelo desaparecido. Por volta das 10h, chegaram à vila de pescadores da Praia do Batoque, em Aquiraz, e avisaram sobre o desaparecimento.

A Marinha começou uma operação de busca na sexta-feira (22). Em nota, informou que deslocou uma equipe de busca e um navio patrulha para os arredores da área marítima de Beberibe. Foi emitido um alerta aos navegantes da região com o objetivo de ampliar a divulgação e fortalecer as buscas.

A Secretaria da Segurança do Ceará informou que foi registrado um boletim de ocorrência do desaparecimento.