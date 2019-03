Pentecoste e Região do Vale do Jaguaribe registram as maiores chuvas em 24 horas

O município de Pentecoste e a Região do Vale do Jaguaribe registraram os maiores acumulados de chuva no Ceará entre as 7h de terça-feira (19) e as 7h desta quarta-feira (20), segundo os dada Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 10h45. As precipitações atingiram mais de 60 municípios no período.

Em Pentecoste, a precipitação foi de 78 milímetros. Na Região do Vale do Jaguaribe, destaca-se o município de Banabuiú com 58 milímetros.

Outra seis cidades registraram precipitações acima de 30 milímetros: Apuiarés (57,2 mm), General Sampaio (38,6 mm), Santa Quitéria (38 mm), Paramoti (37 mm), Alcântaras (31) e Monsenhor Tabosa (30,4 mm).

Previsão

De acordo com a Funceme, a previsão para esta quarta-feira é de eventos com chuvas em todas as regiões do estado. Na quinta-feira (21) a previsão também é de nebulosidade variável com eventos de chuva.

Veja lista completa das chuvas por posto e município