Pela 5º vez em 2019, Jaguaribe é a cidade mais quente do País; saiba o motivo para tanto calor

O município de Jaguaribe, a 308 km de Fortaleza, registrou nesta quarta-feira (4), 39,7 °C de temperatura. É o quinto dia neste ano em que o município fica em primeiro lugar do Brasil no quesito calor, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Vale lembrar que valor refere-se ao pico do dia, no caso, às 15h, e não ao dia todo.

Logo após Jaguaribe, aparecem Picos (PI), com 39,4 º C; Serido (RN), com 38,9º C; Piripiri (PI) com 38,8º C; e Itaporanga (PB), com 38,2º C.

Últimos registros

O último registro de Jaguaribe como cidade mais quente do País foi no dia 21 de novembro, quando foram computados 38,8 ºC. A cidade também foi destaque no início de novembro, quando no dia 1º a cidade cearense registrou temperatura média de 40,5º, também a maior do Brasil. Alguns dias depois, o município registrou 39,9°C. E, meses antes, em junho, com uma temperatura de 36,6º C também ficou em primeiro lugar no quesito temperatura.

O meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) Raul Fritz explica que não só Jaguaribe é destaque quando o assunto é calor. Outras cidades cearenses nos últimos dias registram forte calor como Sobral e Crateús.

“Cidades localizadas em baixas altitudes e semiáridas é comum registrar altas temperaturas. Lembro Sobral e Crateús, por exemplo”, cita.

Falta de chuva e ventos escassos

Fritz explica que o calor é esperado principalmente nos meses entre outubro e dezembro já que neste período há pouco vento e chuva.

“Entre outubro e dezembro é comum neste trimestre observarmos altas temperaturas. O tempo nesta época do ano está mais seco por causa da diminuição dos ventos e a falta de chuva. Em dezembro principalmente a sensação térmica fica mais intensa por causa da alta temperatura”.

O meteorologista alerta para os cuidados quando a umidade relativa do ar fica mais baixa. Em Jaguaribe, Iguatu, Tauá e Barbalha por exemplo registraram umidade abaixo de 20% o que pode ocasionar riscos para a saúde.

“É exigido atenção quando essa umidade fica abaixo de 30%. Entre 12% e 20%, é considerado estado de alerta. Nestes casos é sempre bom se hidratar, ou seja, beber muita água e evitar exposição constante aos raios do sol”.



Umidade baixa

Além das altas temperaturas, Jaguaribe encabeçou a lista das cidades brasileiras com umidades relativas do ar mais baixas do País com umidade de 14%.

A OMS considera umidade do ar acima de 60% como ideal. É considerado estado de observação quando a umidade apresenta entre 31% a 40%. Quando ela fica abaixo dos 30%, classifica-se como atenção. Já entre 12% e 20%, é considerado estado de alerta. Por fim, abaixo disso, é considerado estado de emergência.

Recomendações do especialista para evitar impactos do ar seco: