Paulista é preso ao receber envelope com 150 papelotes de LSD, em Juazeiro do Norte

Um paulista de 26 anos foi preso por tráfico de drogas, nesta segunda-feira (8) no momento em que recebia um envelope com drogas enviadas de São Paulo via Correios, em Juazeiro do Norte.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o envelope contendo 150 micropontos de LSD foi despachado por uma agência dos Correios em São Paulo. Após ser rastreada pelo sistema de raio-x dos Correios, funcionários do órgão alertaram à PF sobre a entrega do material.

De posse das informações do destinatário, os agentes federais passaram a monitorar a mercadoria e conseguiram prender o homem, que atuava como DJ em festas e raves no município. A suspeita é que a droga fosse destinada à venda nestas festas.

O paulista, que não teve a identidade divulgada, foi conduzido à sede da Polícia Federal em Juazeiro do Norte e indiciado por tráfico interestadual de drogas e pode pegar de cinco a 15 anos de prisão.