Passageiros do VLT de Sobral podem transportar bicicletas nas viagens

Desde esta segunda-feira (10) os passageiros do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Sobral podem levar consigo bicicletas dentro do transporte. A medida faz parte de um projeto-piloto, com projeção para ser implantado em outras linhas.

Por enquanto, trens estão restritos a transportar duas bicicletas a cada viagem. Além disso, passageiros sem bicicletas terão sempre a preferência no embarque. Durante a espera, aqueles que têm o veículo de duas rodas deve aguardar afastado da faixa amarela de segurança, enquanto o VLT não chega.

É preciso observar também os horários específicos de acesso dos usuários com bicicletas: de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h30 e 19h às 23h; e aos sábados, de 13h às 23h.

Segundo o diretor-presidente da Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, Fernando Oliveira, a integração deve beneficiar parte da população de Sobral que utiliza mais de um meio de transporte. "Com essa medida, o sobralense poderá chegar às nossas estações de bicicleta, que é um transporte acessível, e depois, no destino, seguir sua viagem com tranquilidade e menor esforço físico, proporcionando ainda, essa iniciativa, o percurso de trechos longos com custos reduzidos, usando os modais bicicleta e VLT", conta.